MP-RJ cria grupo de combate a manipulação de resultados, racismo e violência no futebol

Em busca de achar soluções para problemas que vem acontecendo com frequência no esporte, principalmente no futebol, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), terá uma força especializada para o combate ao racismo nos estádios, à manipulação de resultados no futebol e à violência em eventos esportivos.

Dessa forma, na segunda-feira (17), aconteceu uma primeira reunião do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ), instituído pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira.