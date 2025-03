Mário Bittencourt é apresentado como chefe de delegação da Seleção

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi apresentado na tarde desta terça-feira (18) como o chefe de delegação da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A solenidade foi na sala de imprensa do hotel após as entrevistas com Bruno Guimarães e Wesley. O dirigente tricolor, aliás, agradeceu pelo convite do presidente Ednaldo Rodrigues.

“Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Ednaldo pelo convite. Quando as pessoas me perguntaram, disse que é uma honraria ser chefe de delegação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, em dois jogos tão importantes contra Colômbia e Argentina”, disse Mário antes de complementar.