Lamine Yamal coloca Barcelona como favorito ao título da Champions

LEIA MAIS: Premier League adia uso do impedimento semiautomático após recorde de espera do VAR

“Somos uma equipe diferente do ano passado, quando acabanis sendo eliminados pelo PSG. Vamos lutar pelo Campeonato Espanhol, pela Champions e pela Copa do Rei”, completou.

Além do bom momento no clube, Lamine Yamal esteve na lista de convocados do técnico Luis de la Fuente para defender a seleção espanhola nos jogos das quartas de final da Liga das Nações, contra a Holanda. Por fim, as equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã.