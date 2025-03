Jesus e Savarino enfatizam responsabilidade do Botafogo na Libertadores-2025

Centroavante e meia-atacante estão alinhados no pensamento de fazer história novamente no principal torneio sul-americano

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo chega a esta edição do torneio internacional com outro status. Se, em 2024, o Glorioso saiu de franco-atirador para uma potência continental, agora, em 2025, o clube é visto de outra forma pelos rivais na Copa. Por isso, o centroavante Igor Jesus e o meia-atacante Savarino, protagonistas no ano passado, enfatizam, em entrevista a “Botafogo TV”. a responsabilidade do Mais Tradicional.

“Sabemos a dificuldades que iremos enfrentar durante a competição, porque somos os atuais campeões. Quando as equipes nos enfrentam, querem nos vencer de alguma forma. Mas estamos nos preparando para fazer uma grande campanha como no ano passado”, garantiu Igor Jesus.