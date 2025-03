Jardine alcança liderança do Clausura e busca aumentar sua galera de títulos no América-MEX

Brasileiro está vivo na briga pelo quarto título seguido no campeonato mexicano e mira acabar com jejum na Concachampions

Após vencer o Atlas na madrugada do último domingo (16) e ver o León, do colombiano James Rodríguez, ser derrotado pelo Necaxa no mesmo dia, o América, do técnico André Jardine, assumiu a liderança do Campeonato Mexicano. Agora, após 12 rodadas do Torneio Clausura 2025, os atuais tricampeões nacionais somam 27 pontos e ostentam o melhor ataque e a melhor defesa da competição;

O América tenta igualar o feito de que apenas o Chivas conseguiu na história do país. O clube de Guadalajara conquistou o tetracampeonato entre os anos de 1959 e 1962, com dois treinadores diferentes no comando.