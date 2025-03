Dorival completa um ano de trabalho na Seleção ainda buscando se provar

Em meio à pressão de conseguir passar uma imagem positiva na Seleção Brasileira, o técnico Dorival Júnior completará um ano de trabalho na Canarinho. Já fazem 365 dias que o treinador realizou seu primeiro treino como o novo comandante do Brasil e, apesar de ter poucas derrotas, ele ainda não conseguiu fazer a equipe performar bem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo, são 14 jogos de Dorival Júnior com a Seleção Brasileira, com seis empates, sete empates e apenas uma única derrota. Um aproveitamento de 59,5%. Além disso, o treinador já convocou 56 atletas ao todo, sendo 16 estreantes com a Amarelinha, mas ainda sem definir 11 titulares.