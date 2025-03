Depay explica escolha pelo Corinthians e afirma que liga do Brasil é top 5 mundial

Em entrevista antes da final do Paulistão, o craque que retorna para a seleção da Holanda, revelou detalhes sobre diversos assuntos no Timão / Crédito: Jogada 10

O craque Depay está totalmente adaptado ao Corinthians e ao futebol brasileiro. No próximo domingo (23), pode conquistar seu primeiro título pelo Alvinegro. Além disso, outra novidade o deixa feliz: seu retorno à seleção da Holanda. Ele não defendia o país desde a Eurocopa do ano passado. Contudo, atuando no futebol brasileiro, Depay precisou mostrar ao técnico Ronald Koeman que merecia uma nova convocação. Com grandes exibições no Timão, garantiu presença nos jogos da Uefa Nations League contra a Espanha. Em entrevista, o camisa 10 do Parque São Jorge falou, portanto, sobre o alto nível do futebol brasileiro.

“São somente quatro horas de diferença de fuso horário, e estou acostumado a viajar muito. Você só precisa planejar bem. Hoje tivemos um treino, e o resto é muita recuperação”, analisou Depay. “Quando fui para a liga brasileira, todo mundo pensava: ‘O que Memphis vai fazer?’ Um clube na zona de rebaixamento preocupa. Mas, em dois meses, mudamos tudo completamente. No final, minha capacidade futebolística fez com que o técnico [Ronald Koeman] escolhesse ir ao Brasil para me observar de perto. Isso, claro, é muito legal”, revelou sobre sua experiência no futebol brasileiro. Escolha pelo Corinthians Depay, aliás, também detalhou o processo de escolha pelo Corinthians. Ele esperou cerca de dois meses até decidir atuar no futebol brasileiro e, de quebra, no Timão. Chegou em setembro, em um momento complicado da equipe, que reagiu e encerrou bem o Brasileirão de 2024.