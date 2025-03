Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, chegam a 10 títulos juntos

A parceria no Flamengo tem poucos meses, mas no futebol ela já tem muito tempo e de grandes conquistas. Danilo e Alex Sandro agora somam 10 títulos juntos após conquista do Campeonato Carioca sobre o Fluminense, no último domingo (16), no Maracanã. Pelo Rubro-Negro, os defensores também já levantaram o troféu da Supercopa do Brasil.

“Minha história com Danilo é uma história vencedora. Onde nós passamos, conseguimos sempre ganhar títulos. Espero que continue assim”, disse Alex Sandro.