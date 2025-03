Corinthians x Grêmio (sub-20): onde assistir e escalações

O Corinthians encara o Grêmio nesta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no estádio Alfredo Schürig, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O duelo será válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se reencontram após dois meses. Afinal, no início do ano, tiveram confronto decisivo pela semifinal da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 e se classificou para a decisão e, posteriormente, ficou com o vice-campeonato.