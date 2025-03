Confira as datas e horários dos jogos dos times brasileiros na Libertadores

Fase de grupos está programada para começar no dia 01 de abril. Brasil está representado por sete clubes / Crédito: Jogada 10

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (18) a tabela da Copa Libertadores da América. Com os adversários já conhecidos, os sete clubes brasileiros descobriram o itinerário dentro do torneio. Flamengo 03/04 – 21h30 – Deportivo Táchira-VEN (F)

09/04 – 21h30 – Central Cordóba-ARG (C)

22/04 – 19h – LDU-EQU (F)

07/05 – 21h30 – Central Córdoba (F)

15/05 – 21h30 – LDU (C)

28/05 – 21h30 – Deportivo Táchira (C)

Botafogo 02/04 – 19h30 – Universidad de Chile (F)

08/04 – 19h – Carabobo-VEN (C)

23/04 – 21h30 – Estudiantes-ARG (F)

06/05 – 19h – Carabobo (F)

14/05 – 21h30 – Estudiantes (C)

27/05 – 21h30 – Universidad de Chile (C)

Palmeiras 03/04 – 19h – Sporting Cristal-PER (F)

09/04 – 21h30 – Cerro Porteño-PAR (C)

24/04 – 19h – Bolívia-BOL (F)

07/05 – 21h30 – Cerro Porteño (F)

15/05 – 19h – Bolívar (C)

28/05 – 21h30 – Sporting Cristal (C) São Paulo 02/04 – 21h30 – Talleres-ARG (F)

10/04 – 21h30 – Alianza Lima-PER (C)

23/04 – 21h30 – Libertad-PAR (F)

06/05 – 19h – Alianza Lima (F)

14/05 – 21h30 – Libertad (C)

27/05 – 19h – Talleres (C) Internacional 03/04 – 19h – Bahia (F)

10/04 – 19h – Atlético Nacional-COL (C)

22/04 – 21h30 – Nacional-URU (C)

08/05 – 21h30 – Atlético Nacional (F)

15/05 – 19h – Nacional (F)

28/05 – 19h – Bahia (C)