Com salários de até R$ 91 milhões, equipe saudita disponibiliza vaga de jogador em site de emprego

Saudi Pro League já procurou jogadores por meio do site no ano passado; Outros países usam a internet para a contratação de cargos no futebol / Crédito: Jogada 10

Um time da Liga Saudita está a procura de jogadores de uma forma não convencional – pelo menos no Brasil. A organização anunciou que está a procura de atletas profissionais por meio de um site de emprego. Dessa forma, foi disponibilizada vagas para atuarem no país, no site especializado na busca de jogadores de futebol, o FutbolJobs. Os anúncios, portanto, estão a procura de quatro posições: meia-ofensivo, meia-defensivo, atacante e zagueiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, os jogadores que tiverem o interesse de se candidatar, precisa ter alguns requisitos, como: experiência em competições de nível similar ou superior, envio de currículo esportivo no mercado de transferências, disponibilizar vídeo atualizado com os highlights do jogador, e ter controle direto ou através de agente.

No entanto, a liga não divulgou qual equipe que está a procura de jogadores. Por outro lado, os valores da propostas estão explícitas: salários de até 15 milhões de euros, ou seja, R$ 91 milhões, e 40 milhões de euros pela transferência, algo em torno de R$ 242,5 milhões. Recrutamento da Liga Saudita Além de seguir o modelo tradicional de contratação – em que busca um jogador que se destacou em um clube, ou por meio de negociação com empresários, a Saudi Pro League já procurou jogadores por meio do site no ano passado. Na época, a vaga era para atletas semiprofissionais, com a idade máxima dos 30 anos. Assim, a oferta era específica a jogadores que estavam sem clubes e com disponibilidade imediata de viagem. Vale ressaltar ainda que na plataforma é possível anunciar a contratação de técnicos e outros cargos relacionados a futebol, comissão técnica e até diretoria de clubes.