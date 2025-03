CBF boicota sorteio na Conmebol após casos de racismo

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não foi ao sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana na última segunda-feira (17). O mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro não enviou representante para o evento no Paraguai. Afinal, Ednaldo ficou irritado com a entidade sul-americana por conta da punição branda após casos de racismo.

O principal acontecimento foi contra Luighi, atacante do Palmeiras. O jogador foi alvo de ofensas racistas na Libertadores sub-20, na partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai. Desde então, tanto o Palmeiras quanto a CBF cobram posição mais dura da Conmebol para coibir esses casos. O Cerro, por outro lado, foi multado em US$ 50 mil e jogou de portões fechados na competição sub-20.