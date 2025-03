Canal adquire direitos para transmissão do Super Mundial de Clubes gratuitamente

Edição inédita da 'Copa do Mundo de Clubes' será disputada entre junho e julho, com 32 equipes no total, sendo quatro brasileiras / Crédito: Jogada 10

O torcedor brasileiro ganhou mais uma opção gratuita para acompanhar os jogos do Super Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho. Isso porque a CazéTV fechou um acordo de sublicenciamento com a DAZN, dona dos direitos de transmissão da edição inédita do torneio, para exibição de pelo menos 39 partidas nacionalmente. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representam o Brasil entre os 32 classificados para competição. A parceria entre LiveMode e DAZN prevê a exibição de pelo menos 39 partidas, sendo todos os duelos dos brasileiros e as fases finais (semi e decisão). O canal de Casimiro Miguel poderá, portanto, sublicenciar localmente a transmissão linear e gratuita, ou seja, o sinal estará aberto no Youtube e em plataformas integradas – Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Video.

O canal também prepara uma cobertura especial nas redes sociais, com conteúdos produzidos por equipes divididas entre Brasil e EUA – país sede do torneio. Os materiais vão desde bastidores aos destaques de cada partida. Vale pontuar que a DAZN seguirá com seu cronograma de exibição global dos 63 duelos da competição.