Bruno Guimarães vê Seleção pronta para pressão: ‘Temos que matar um leão por dia’

O volante Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (18/03), projetando o duelo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. O jogador, aliás, chega para defender a Amarelinha com moral, após conquistar um título com o Newcastle, da Inglaterra, como capitão.

“Um feito marcante pra gente, por tudo que representou, principalmente para os torcedores, realizado. Sobre a Seleção, sabemos que são dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante e esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação”, disse Bruno Guimarães.

Esta Data Fifa também carrega uma pressão muito forte já que o Brasil pode encaminhar a classificação com duas vitórias, ou ver a vaga para a Copa ficar ameaçada com duas derrotas. Mas na visão do volante, os jogadores estão acostumados a pressão e ”matar um leão por dia”.

“Acho que todo mundo que veste a camisa da Seleção esta acostumado com pressão, é cotidiano, tem que matar um leão por dia, não importa se é aqui ou no clube. Vestimos a camisa amis pesada do mundo. Estamos pensando jogo a jogo. O mais importante é a Colômbia, fazer um grande jogo em casa e ganhar um respiro, ganhar na Argentina. Tudo muito próximo. Com duas vitórias podemos encaminhar a classificação, mas duas derrotas pode pressionar ainda mais. Temos que driblar a pressão e fazer a melhor performance com a camisa da Seleção”, falou o atleta.