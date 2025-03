Barcelona negocia renovação de Szczesny

Goleiro polonês, que havia anunciado aposentadoria, se destaca e tem apoio do técnico Hansi Flick para ser mantido no elenco

O desempenho do polonês é positivo, e, segundo o jornal espanhol ‘Marca’, ele já está em negociações para renovar seu contrato com o Barcelona. O goleiro, que assinou até junho de 2025, tem se mostrado uma opção importante para o time, especialmente para cobrir a ausência de Ter Stegen.

Cinco meses após anunciar sua aposentadoria, Wojciech Szczesny fez sua estreia pelo Barcelona. O goleiro polonês, que atuou pela Juventus nos últimos cinco anos, havia decidido encerrar a carreira aos 34 anos, mas reconsiderou após receber uma proposta do clube catalão.

LEIA MAIS: Premier League adia uso do impedimento semiautomático após recorde de espera do VAR

Dessa maneira, a decisão sobre a renovação está nas mãos do diretor esportivo Deco, que já tem o apoio do técnico Hansi Flick para manter o goleiro polonês na equipe.

Se o contrato for renovado, Szczesny e Ter Stegen devem ser os dois principais goleiros do clube. Assim, Iñaki Peña, que ainda tem mais um ano de vínculo, deve ficar fora dos planos do Barça.