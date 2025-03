Atleta do Cruzeiro revela churrasco com Jardim: ‘Ele é resenha’

Em conversa com o 'Charla Podcast', Matheus Henrique disse que Leonardo Jardim é bom para conversar com o grupo

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, contratado em fevereiro, está aos poucos conhecendo melhor seu elenco. No entanto, mais do que avaliar os jogadores dentro de campo, ele também deseja entender aspectos pessoais de seus atletas. E para isso, buscou um momento de integração com o grupo em um churrasco.

O volante Matheus Henrique revelou que o treinador organizou o evento, convidando atletas, comissão técnica e funcionários do clube para se conhecerem melhor.