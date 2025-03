Altitude, viagens longas e estreante: os adversários do Flamengo na Libertadores

Rubro-Negro caiu no grupo C da competição continental, com LDU (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Central Córdoba (Argentina) / Crédito: Jogada 10

O Flamengo já sabe os adversários da fase de grupos da Libertadores. Cabeça de chave, o Rubro-Negro caiu no grupo C, com LDU (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Central Córdoba (Argentina). Sem dúvidas, o maior desafio é a LDU na altitude de Quito, capital do Equador. No entantoo, a viagem para San Cristóbal, na Venezuela, também não é uma das mais tranquilas. Por fim, o Central Córdoba, da cidade de Santiago del Estero, disputará o torneio pela primeira vez na sua história. A equipe comandada por Filipe Luís abre e encerra a competição contra o Deportivo Táchira, na primeira e na sexta rodada, respectivamente. Por outro lado, o adversário de maior tradição será a LDU, campeã da Libertadores em 2008, sobre o Fluminense. Já o Central Córdoba é estreante na Libertadores, após ganhar a Copa da Argentina no ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja detalhes dos adversários do Flamengo: LDU (Equador) Mais experiente no torneio, LDU conta com a altitude de Quito (2.850 metros acima do nível do mar) como vantagem. A condição traz dificuldades para os clubes brasileiros, que querem fugir do adversário que está no pote 2. É o quinto colocado do Campeonato Equatoriano, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O time tem o experiente goleiro Alexander Domínguez é o principal nome da LDU, que tem no sistema defensivo o seu ponto forte. O time sofreu apenas um gol nas primeiras quatro rodadas do campeonato nacional. A equipe atua no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca. O estádio tem capacidade para 41 mil pessoas. Deportivo Táchira (Venezuela) O Deportivo Táchira, aliás, é o adversário do pote 3 que todo mundo vai torcer para ter em seu grupo. Diferente de outros clubes do país, não tem a altitude a seu favor. Sem jogadores conhecidos em seu elenco, o Táchira é o vice-líder do Campeonato Venezuelano, com os mesmos 15 pontos do La Guaira. São quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Por fim, o meia Maurice Cova é um dos destaques da equipe venezuelana. Ele terminou 2024 com 10 gols e sete assistências.