Vasco encerra jejum de 11 anos no Campeonato Carioca

Apesar de não conquistar o título Carioca, o Vasco encerrou um incômodo jejum que perdurava 11 anos. Afinal, desde 2014 que o clube não terminava com um dos artilheiros do Estadual. Coube a Vegetti, com seis gols, dar fim ao tabu.

Ele se igualou, assim, a outros dois jogadores na ponta da artilharia: o compatriota Germán Cano, do Fluminense, e Max, do Sampaio Corrêa. O atacante do Flu passou em branco nos jogos da final do Carioca contra o Flamengo. Desde 1907, ou seja, há 118 anos, a artilharia não contava com um número tão baixo. Na ocasião, Flávio Ramos marcou seis gols pelo Botafogo, sendo o principal goleador na segunda edição do Carioca.