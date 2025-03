Presidente do Grêmio enaltece confiança em Quinteros após vice estadual

Dirigente do Tricolor Gaúcho mantém confiança no técnico após derrota para o Internacional nas finais do regional em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Internacional derrotou o Grêmio na final do Campeonato Estadual, mas o Tricolor não terá tempo para lamentações. O presidente Alberto Guerra mantém a confiança no trabalho de Gustavo Quinteros para o restante da temporada, que inclui o Brasileirão, a Copa do Brasil, já em disputa, e a Sul-Americana. Quinteros, que está há quase 70 dias no comando, avaliou seu início no time gaúcho, principalmente em relação à maneira de jogar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Faço esse balanço diariamente, mesmo em momentos de vitória. Toda semana realizamos reuniões de trabalho, seja com a comissão técnica ou o departamento de futebol. Seguimos com o trabalho. Não podemos agir como se estivesse tudo errado só porque não ganhamos o Campeonato Gaúcho, assim como não poderíamos achar que tudo estava certo se tivéssemos vencido. Continuamos com os pés no chão, vamos aproveitar essas duas semanas. Falando pouco e trabalhando mais”, disse o técnico.

VEJA MAIS: Saiba quais lições aprendidas pelo Grêmio no Gauchão para aplicar na Série A “No Brasil, todas as equipes buscam evolução a cada jogo. Conversamos sobre isso todos os dias, independentemente de vitória ou derrota. Organizamos reuniões, avaliamos o desempenho, levantamos questionamentos e também respondemos a eles. Seguiremos trabalhando. Nessa gestão, disputamos três finais e conquistamos dois títulos. Precisamos manter a cabeça erguida e valorizar o que já construímos”, concluiu. Dirigente do Grêmio reclama de arbitragem no Gre-Nal Por fim, Alberto Guerra voltou a criticar a arbitragem no clássico Gre-Nal e acusou uma suposta ajuda ao Internacional nos jogos da final do estadual deste ano.