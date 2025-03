Palmeiras organiza logística para ter convocados na final contra o Corinthians

O Palmeiras organiza dois voos fretados e fecha os últimos detalhes da logística para ter os jogadores convocados na decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Cinco atletas foram chamados para as seleções do Brasil, Uruguai e Colômbia para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo, entre os dias 17 e 25 deste mês. A finalíssima do Estadual será em 27 de março. Na ida, o Verdão perdeu por 1 a 0.

Dessa maneira, os cinco convocados são titulares do Palmeiras nesta temporada. Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres estão com a seleção do Uruguai; Richard Ríos com a Colômbia, e Estevão a serviço do Brasil.