Lavega, do Fluminense, é convocado para a seleção do Uruguai

Atacante, contratado no começo da temporada, ainda não estreou profissionalmente pela Celeste e também ainda não atuou pelo Flu

O atacante Joaquín Lavega, do Fluminense, foi convocado para defender o Uruguai nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele se apresentou ao técnico Marcelo Bielsa nesta segunda-feira (17) visando as partidas contra Argentina e Bolívia.

Esta é, dessa forma, a segunda convocação de Lavega para a seleção principal de seu país. Em 2024, o jogador esteve na lista nos duelos contra Peru e Equador, pelas rodadas nove e dez, respectivamente. O atacante, entretanto, não foi a campo.