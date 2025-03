Jogadores e diretoria do Flamengo celebram título em festa no Jockey Club

Em evento no Rio de Janeiro, atletas comemoraram mais uma conquista ao lado de familiares e com a presença da Taça do Campeonato Carioca

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca pela 39ª vez em sua história. Depois da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, o Rubro-Negro ficou no empate por 0 a 0 com o Fluminense e ergueu mais uma taça. Assim, após a festa no Maracanã, jogadores e a diretoria se reuniram no Jockey Club, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, e celebraram a conquista.

A festa contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e de vários atletas, ao lado de seus familiares. Além disso, muitos utilizaram a camisa comemorativa pelo título do Estadual.