FlamengoTV revela formato de mídia para novidade de transmissão com imagens

Rubro-Negro promoveu uma coletiva de imprensa na sede do clube, na Gávea, para anunciar as novidades no novo canal oficial do Youtube

Fim do mistério! O Flamengo está promovendo a coletiva de apresentação de seu novo canal no Youtube, extinta ‘FlaTV’, que agora levará o nome do clube – inspirado nas grandes potencias europeias. Entre as surpresas, talvez a de maior destaque imediato seja o formato das transmissões do Campeonato Brasileiro, com imagens, para o mercado internacional.

O Rubro-Negro deixou um espaço reservado para patrocinadores no modelo de exibição em tela, visando novos formatos de mídia. Um dos focos do investimento promovido pela gestão de Luiz Eduardo Baptista se concentra na ampliação da audiência e do volume de receitas, haverá, inclusive, uma gestão de dados nesta nova configuração. A meta a curto prazo do clube é alcançar ao menos dez milhões de torcedores no próximo mês.