Flamengo tem início difícil, mas reage para conquistar o Carioca

Rubro-Negro começou a competição com um elenco alternativo, que tem dificuldades. Mas time principal é essencial para faturar mais um título / Crédito: Jogada 10

O Flamengo viveu uma campanha de superação no Campeonato Carioca de 2025. Apesar das dificuldades iniciais, o rubro-negro garantiu presença em mais uma decisão. Mais além disso, não deixou barato e levantou o 39º título do torneio Estadual, com a melhor defesa e ataque. O início do torneio foi marcado por desafios. Devido ao calendário apertado, o Flamengo optou por escalar um time alternativo nas primeiras rodadas, composto por jogadores reservas e jovens promessas das categorias de base. O planejamento, afinal, contou com desempenho irregular. No entanto, o jovem Wallace Yan, que se tornou o artilheiro do time com quatro gols na competição, foi uma das novidades que Filipe Luís pode contar ao longo da temporada.

Na fase de grupos, o Flamengo evoluiu gradualmente, encerrando com um total de sete vitórias e duas derrotas. Gerson, capitão da equipe, foi um dos pilares dessa recuperação, contribuindo com um gol e uma assistênciaa. Outro destaque foi o zagueiro Léo Ortiz, que além da solidez defensiva, marcou dois gols importantes.

“Fomos a melhor defesa e ataque. Como equipe, é todo mundo correndo junto, pressionando. A maior força do time é a equipe. Quando a nossa qualidade se junta é muito difícil de ser batido”, destacou Léo Ortiz após conquista do título do Campeonato Carioca. Flamengo cresce no mata-mata, e Juninho é decisivo Nas fases eliminatórias, a força do elenco titular entrou em cena. Bruno Henrique, mesmo após lidar com lesões, brilhou nas semifinais, sendo decisivo com gols que levaram o Flamengo à final. O time rubro-negro venceu duas vezes o Vasco e colocou uma soberania implacável sobre o rival. Em 32 jogos, são 19 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas para o Cruz-Maltino.