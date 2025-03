Fla campeão, clássicos quentes, arbitragem polêmica… Como foi o Carioca 2025

Fim do Campeonato Carioca 2025. Mesmo com a competição não tendo retorno financeiro, os clubes até que proporcionaram boas partidas ao longo do torneio. No último domingo (16), o Flamengo se sagrou campeão da competição após empatar com o Fluminense por 0 a 0, no Maracanã. Desta maneira, o Rubro-Negro fica com 39° título em toda a sua história no Estadual. O J10, assim, relembra os principais acontecimentos ao longo do torneio.

O Flamengo teve um campanha sólido e foi merecido o título. Em 15 jogos, foram 11 vitórias, dois empates e duas derrotas. Esta última aconteceu com o time sub-20 no início da competição. Com isso, o time principal não perdeu no torneio. Mesmo com lesões de atacantes, o time marcou 30 gols, uma média de dois gols por jogo. Agora, o técnico Filipe Luís garante seu primeiro título Estadual como treinador.