Final do Paulistão: WTorre realiza operação em 13 horas para Palmeiras ter 100% do público

Palmeiras e Corinthians fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista no domingo (16), no Allianz Parque. No entanto, para ter a casa cheia, o Verdão contou uma operação da WTorre que durou toda a madrugada.

A banda inglesa Simply Red se apresentou no estádio no sábado (15), e por isso, a empresa que construiu e administra o Allianz Parque, contou com mais de 500 profissionais e um trabalho intenso durante toda a noite e também pela manhã de domingo (16) para entregar o estádio pronto para a partida de ida da final do Paulistão às 12h.