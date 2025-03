Ex-jogador do Corinthians questiona contrato de Depay: ‘Vínculo caro serve para quê?’

A repercussão pelos altos valores acordados no contrato de Memphis Depay com o Corinthians volta à tona a cada meta que ele alcança. Após o Timão vencer o Palmeiras por 1 a 0, no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista, o holandês ganhará nova premiação. O camisa 10 ganhou mais R$ 1,5 milhão depois de dar assistência para o gol de Yuri Alberto, no Allianz Parque, no último domingo (16).

A situação incomodou o ex-jogador Vampeta. Assim, durante o programa “Canelada”, da “Rádio Jovem Pan”, o ídolo do Corinthians criticou as altas bonificações a cada objetivo previsto em contrato.