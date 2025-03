Estes são os grupos da Copa Sul-Americana 2025

O sorteio desta segunda-feira (17/3), na sede da Conmebol, definiu os oito grupos da Sul-Americana 2025. O Corinthians caiu no grupo mais complicado. Afinal, enfrentará dois times tradicionais. São eles: América de Cali, da Colômbia, Huracán, da Argentina, e Racing, do Uruguai.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Fluminense, por sua vez, enfrentará o Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004. Atlético-MG, atual vice-campeão do maior torneio das Américas, e Cruzeiro estão em grupos teoricamente mais tranquilos de avançar e não terão jogos na altitude. Já o Vasco, que retorna à competição após cinco anos, enfrentará o Lanús, da Argentina, no Grupo G.