CEO do Botafogo celebra não precisar enfrentar a altitude na fase de grupos da Libertadores

Thairo Arruda foi o representante do Glorioso no sorteio da competição e enfrentará Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile e Carabobo

Nesta segunda-feira (17), o Botafogo conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2025. O time enfrentará Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile e Carabobo, da Venezuela. Por ser o atual campeão, o Alvinegro ficou no Grupo A. O CEO do clube, Thairo Arruda, analisou as equipes e comemorou o fato de não precisar viajar para a altitude. Ele também afirmou que o grupo mais difícil é o do Internacional, que terá Bahia, Nacional (Uruguai) e Atlético Nacional (Colômbia).

“Os jogadores passando mal na altitude… Pelo menos na primeira fase, estamos livres disso. A expectativa é de jogos muito difíceis e catimbados. A Libertadores exige mais do mental do que do físico, então precisamos estar preparados para enfrentar qualquer adversário. Sobre os grupos, o sorteio sempre gera discussões, mas talvez o do Inter seja o mais complicado, com dois brasileiros. Ainda assim, acredito que podemos fazer uma grande competição”, disse Arruda.

“Até pelo que fizemos no ano passado, nosso mental está forte. Acho que vamos chegar bem ao torneio. O botafoguense é supersticioso, né? Ano passado começamos escorregando na Libertadores. Se isso acontecer de novo, tudo bem, Thay. Espero que os tropeços tenham ficado na pré-Libertadores, porque enfrentamos uma pré-temporada difícil, com jogos decisivos já no início do ano passado”, analisou o dirigente.

Dirigente faz elogios para Renato Paiva no Botafogo

Contudo, agora sob o comando de Renato Paiva, o time disputou um jogo-treino contra o Cruzeiro e empatou por 3 a 3. Thairo encerrou fazendo elogios ao treinador português, que estreará oficialmente no Brasileirão contra o Palmeiras, no Allianz Parque.