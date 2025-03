Carbonero é convocado para a seleção da Colômbia, mas não desfalcará o Inter

Performance de destaque no começo de trajetória pelo Colorado lhe credenciou a receber a convocação para a seleção colombiana / Crédito: Jogada 10

O Inter teve o segundo jogador convocado para a seleção da Colômbia. Além de Borré, o seu companheiro de posição, Johan Carbonero, também entrou na lista. Afinal, o técnico Néstor Lorenzo decidiu chamar o camisa 7 do Colorado, após a necessidade do corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra. Assim, o atacante ficará à disposição para dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na data Fifa. No caso, o confronto com o Brasil, na próxima quinta-feira (20), em Brasília, e posteriormente, o duelo com o Paraguai, no dia 25 de março, em Barranquilla. Apesar da convocação, o Internacional não se preocupará com um eventual desfalque de Carbonero. Isso porque a equipe não terá compromissos próximos a este intervalo da partidas de “Los Cafeteros”. Na verdade, o período em que ele estiver a serviço da seleção da Colômbia irá coincidir com a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta ocasião, o time enfrentará o Flamengo, no dia 29 de março, às 21h, no Maracanã.

Confira o comunicado da seleção colombiana A comissão técnica da Seleção Colombiana anunciou que o jogador do AFC Bournemouth (ENG), Luis Sinisterra, não poderá se juntar ao elenco para as Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, nas rodadas 13 e 14. Em vez disso, Johan Carbonero, do SC Internacional (BRA), se juntará à lista de 26 convocados pelo diretor técnico Néstor Lorenzo. O treinador, sua comissão técnica e todo o time desejam a Sinisterra uma rápida recuperação e retorno à ação’.