Cano se torna o jogador com mais artilharias na história do Fluminense

Atleta termina o Estadual com maior número de gols ao lado de Vegetti e Max e supera Fred com uma artilharia a mais na história do clube carioca

Com o fim do Campeonato Carioca, Germán Cano se tornou artilheiro de mais uma competição com a camisa do Fluminense. Desta vez, com 6 gols, empatado com Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa. Assim, esse é o quinto torneio diferente que o atacante termina como melhor marcador, um recorde na história do clube carioca.

Vale lembrar que o argentino também foi o jogador com mais gols da Copa do Brasil, com sete, e do Brasileiro de 2022, com 26. Além disso, foi artilheiro do Cariocão, com 16, e da Libertadores de 2023, com 13.