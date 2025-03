Caixinha valoriza ‘seriedade’ do Santos diante do Coritiba

Santos vence fora de casa por 4 a 1 em único teste antes do início do Brasileirão, daqui a duas semanas / Crédito: Jogada 10

Após a goleada do Santos por 4 a 1 sobre o Coritiba no último domingo (16), o técnico Pedro Caixinha valorizou a postura do Peixe no jogo, afinal, foi apenas um amistoso no Couto Pereira. O time paulista, aliás, marcou com Tiquinho Soares (dois), Zé Ivaldo e Deivid Washington. “Foi importante pela seriedade que colocamos ao jogo. Era muito importante depois daquilo que foi a boa semana de trabalho, terminar da melhor maneira. Normalmente não é fácil. Depois de uma eliminação e prévia a uma Data Fifa pode haver algum momento que o grupo possa ficar desfocado. Mas ficamos muito satisfeitos por isso, pela forma como colocamos seriedade no jogo. Depois, outro objetivo era esse. Ritmo e minutagem para que o grupo ficasse também mais equilibrado a esse nível. Isso também foi conseguido”, comentou Pedro Caixinha.

O amistoso foi marcado pela diretoria para que o Santos não perdesse ritmo de jogo após a eliminação no Paulistão e antes da estreia no Brasileirão. O Peixe, aliás, fará seu primeiro jogo no retorno à elite da competição nacional visitando o Vasco da Gama no dia 30/3, um domingo, às 18h30, em São Januário.