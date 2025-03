Cadu Santoro avalia grupo ‘complicado’ do Bahia e promete competir em alto nível

Considerado como grupo da morte para muitos, a chave também é vista como complicada por Cadu Santoro, diretor executivo do clube. O dirigente destacou a tradição dos adversários e enfatizou a preparação do Esquadrão para os confrontos.

Vindo da fase preliminar, o Bahia já sabia da possibilidade de enfrentar um brasileiro em sua chave. Santoro pontuou que o Tricolor avalia sua participação fase por fase e também com a preparação de um calendário internacional no clube.

“A probabilidade era alta de pegar um brasileiro. Imaginávamos que estava entre Inter ou Palmeiras, estava complicado, e vamos nos preparar para competir. Estamos avaliando fase a fase. Estamos preparando um calendário internacional, pois, depois da fase de grupos, vamos trabalhar para ver onde podemos chegar”, ressaltou.

Importância de Rogério Ceni

Para seguir firme no torneio, o Bahia conta com o trunfo de Rogério Ceni no comando. Bicampeão da Libertadores como jogador, o treinador é uma peça fundamental do planejamento do clube. Santoro recordou da preparação para o jogo contra o The Strongest, em La Paz, quando os goleiros viajaram antes à Bolívia para se adaptar à altitude.