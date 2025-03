Arrascaeta espera 2025 melhor fisicamente no Flamengo: ‘Foi complicado’

Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta entrou para seleta lista do Flamengo ao conquistar mais uma vez o Campeonato Carioca. No entanto, o uruguaio ainda não vive o auge da sua forma física. Ele, aliás, sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. Neste sentido, ele acredita que pode a temporada pode ser melhor com relação ao seu condicionamento físico.

“O ano passado foi um pouco complicado. Não estava 100% em um jogo que não era pra jogar, talvez. Mas fiz meu sacrifício, tudo pelo título da Copa do Brasil. Agora, eu sabia que começaria um pouco atrás dos meus companheiros, mas pouco a pouco estou voltando a ajudar à equipe e ao grupo. Quero que esse ano seja saudável e que possa ajudar meus companheiros”, disse o uruguaio.