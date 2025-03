Argentina divulga convocação para as Eliminatórias sem Messi

Nesta segunda-feira (17), se conheceu a lista da Argentina para os próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e o técnico Lionel Scaloni não vai poder contar com a principal referência técnica dos últimos anos: Lionel Messi.

Entre os 27 nomes citados pelo treinador do selecionado argentino, o atacante do Inter Miami não aparece por questão física. Após o jogo do último domingo (16) pela Major League Soccer (MLS), diante do Atlanta United, Messi reclamou de dores no adutor da perna direita.