‘Talvez o problema não seja o Neymar’: Biancardi corrobora com texto sobre suposta traição

Crise no relacionamento

A versão exposta por Léo Dias garante que o casal passa por nova crise desde o recebimento de conteúdos da ‘farra dos parças’ por parte de Bruna. De acordo com informações, Biancardi teve acesso a vídeos do noivo rodeado de mulheres na quinta-feira (13), ou seja, dois dias depois da festa privada numa chácara em Araçoiaba da Serra.

O desconforto de Bruna, contudo, se arrastrou desde a madrugada de segunda para terça – data exata da festa. Isso porque Biancardi teria sido comunicada apenas sobre uma “carona de helicóptero para um amigo” e se incomodou com a demora, de mais de 12 horas, do noivo para retornar.

Suposta traição de Neymar

Vale destacar que a assessoria do jogador nega sua participação na “farra dos parças” na chácara de Rafa Motta, amigo pessoal do atacante, no interior de SP. Contudo, o portal Léo Dias teve acesso a vídeos do helicóptero de Neymar pousado no heliponto local, além de informações sobre seus horários de chegada e partida. Fontes garantem que o veículo desembarcou em Araçoiaba repleto de mulheres, mas horas depois da chegada do camisa 10 à festinha.