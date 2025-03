Thiago Carpini, reconhece partida ruim do Vitória, mas acredita em virada: ‘Tudo em aberto’

Técnico admitiu estar preocupado com o setor ofensivo da equipe e lamentou o gol sofrido logo nos primeiros minutos do jogo

O Vitória perdeu para o Bahia por 2 a 0 na noite deste domingo (16), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Dessa forma, o técnico Thiago Carpini lamentou o gol sofrido logo no início, reconhece a dificuldade ofensiva, mas acredita que a decisão está em aberto.

“Acho que da maneira que as coisas se desenharam, você tomar um gol com seis minutos de bola parada, qualquer estratégia que você tenha pensado, ela fica um pouco difícil de seguir naquele processo. Fato é que não fizemos um jogo bom, principalmente no aspecto ofensivo, onde a gente tem criado muito pouco e isso é uma coisa que tem me preocupado, a gente precisa trabalhar, evoluir. Temos o segundo tempo da decisão, pra mim, tudo em aberto. Fazer o clássico dentro do Barradão e nosso fator diferencial que foi sempre o nosso torcedor. Faz total diferença”, disse.