Sem Neymar, Santos goleia Coritiba em amistoso no Couto Pereira

Tiquinho Soares é o destaque da partida, com dois gols; Peixe volta a campo apenas no dia de 30 contra o Vasco, pelo Brasileirão

Sem a presença de Neymar, o Santos derrotou por 4 a 1 o Coritiba em amistoso neste domingo (16), na capital do Paraná. Tiquinho Soares, com dois gols, foi o grande destaque do duelo no Estádio Couto Pereira. Zé Ivaldo e Deivid Washington completaram o placar favorável ao time paulista. Nicolas Careca descontou para o Coxa.

O Peixe precisou de apenas dois minutos para sair na frente. Tiquinho converteu pênalti sofrido por Gabriel Bontempo. A equipe alviverde deixou tudo igual com Nicolas aos 13, quando ocorreu falha na saída de bola dos alvinegros.