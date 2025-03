PSG leva a melhor em duelo direto e abre 19 pontos para o vice-líder Olympique Marselha

Com vitória por 3 a 1, time de Paris se aproxima da conquista enquanto o de Marselha desperdiça chance e passa a ter vice-liderança ameaçada / Crédito: Jogada 10

O PSG segue a passos largos rumo ao titulo do Campeonato Francês. Em duelo direto neste domingo (16), o time parisiense derrotou por 3 a 1 o Olympique de Marselha em jogo válido pela 26ª rodada. Dembelé e Nuno Mendes anotaram para os donos da casa na primeira etapa, Gouiri descontou no começo da etapa final, e Lirola (contra) deu números finais ao placar no Parque dos Príncipes, na capital francesa. Desse modo, o Paris Saint-Germain chega a 68 pontos e abre 19 de vantagem justamente para o Olympique, vice-líder da competição. O time de Marselha, aliás, passa a ter a vice-liderança ameaçada, já que tem apenas dois pontos a mais do que Nice e Monaco, terceiro e quarto colocados respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo Os donos da casa se lançaram à frente e criaram boas oportunidades pelos flancos. Assim, abriu o placar aos 16 minutos, quando Dembelé recebeu nas costas da defesa e limpou o goleiro Rulli – o camisa 10 chegou a perder a passada, mas se recuperou para balançar a rede. O Marselha havia desperdiçado grande chance em lance de bola parada no minuto anterior ao gol do adversário. PSG manteve o ímpeto ofensivo pelas beiradas do ataque e ampliou aos 41′ depois de Fabián Ruiz receber ótimo lançamento de Kvaratskhelia, sair livre diante do goleiro e tocar para Nuno Mendes completar de carrinho.