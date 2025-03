Organizada convoca torcedores do Corinthians para ato de apoio ao time

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, convocou os torcedores para um ato de apoio ao elenco neste domingo (16), antes do primeiro confronto da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A mobilização está marcada para as 14h30, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, com o intuito de incentivar o time antes da primeira batalha da decisão estadual. O jogo de ida da decisão será neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o confronto decisivo ocorrerá na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena.

A torcida organizada reforçou a importância de que todos compareçam vestindo a camisa preta do Corinthians.