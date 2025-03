Mbappé supera Ronaldo e se aproxima de recorde de CR7 no Real Madrid

Com 31 gols em sua primeira temporada no clube espanhol, o francês está a apenas dois tentos da marca de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé, que deixou o PSG no último verão para vestir a camisa do Real Madrid, superou o brasileiro Ronaldo e pode ultrapassar o português Cristiano Ronaldo como o jogador com mais gols marcados em uma temporada de estreia pelo clube merengue. Sábado (15), ao balançar as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, Mbappé chegou a 31 gols em 44 partidas na atual temporada. Agora, o atacante está muito próximo da marca de Cristiano Ronaldo, que, em 2009/10, após sair do Manchester United, registrou 33 gols em apenas 35 jogos.

Embora ainda tenha Cristiano como próximo desafio estatístico, Mbappé já ultrapassou outro ícone do futebol: Ronaldo Fenômeno. O brasileiro, que brilhou com a camisa do Real Madrid, marcou 29 gols em sua primeira temporada completa no clube, em 2003. Agora, o francês já deixou essa marca para trás.