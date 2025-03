Inter de Milão vence Atalanta e dispara na liderança do Italiano

A Inter de Milão venceu a Atalanta por 2 a 0, neste domingo (16), em Bérgamo, e praticamente encerrou as chances do adversário na briga pelo título do Campeonato Italiano. Com gols de Carlos Augusto e Lautaro Martínez, destaque do jogo, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi assumiu a liderança isolada da Serie A, aproveitando o tropeço do Napoli contra o Venezia nesta 29ª rodada do Calcio.

Dessa maneira, a Inter de Milão chegou aos 64 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Napoli. Por outro lado, a Atalanta segue na terceira posição, com 58.