Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O campeão do Carioca 2025 sairá neste domingo (16). Flamengo e Fluminense fazem a finalíssima, às 16h, em Brasília, no Maracanã. A partida de ida terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1. Com isso, o Flamengo joga pelo empate para celebrar o bicampeonato e ampliar a diferença para o Fluminense como maior vencedor do Estadual. Porém, o Tricolor vem sendo um adversário complicado há anos, foi campeão em cima do Fla em 2022 e 2023 e espera repetir a dose. Portanto, será mais um duelo acirrado entre as equipes de Filipe Luís e Mano Menezes. A Voz do Esporte transmite esta decisão. A Jornada Esportiva começa bem antes, às 14h30 (de Brasília), sob o comando de Aldo Luiz.