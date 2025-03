Brasileiro marca na vitória do Fulham sobre o Tottenham

Muniz (ex-Flamengo) abre o placar na vitória de seu time por 2 a 0 neste clássico londrino. Spurs ladeira abaixo / Crédito: Jogada 10

O Fulham derrotou o Tottenham Hotspur por 2 a 0, neste domingo, 16/3, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo neste clássico londrino teve a assinatura brasileira. Afinal, Willian (ex-Corinthians) fez boa partida e Andreas (ex-Flamengo) se destacou com bons passes, incluindo a assistência para o primeiro gol, de Muniz (outro ex-Flamengo). Sessegnon, no fim, ampliou. O Fulham, com 45 pontos, está em oitavo lugar, mas apenas três atrás dos times que estão na zona das ligas europeias. O Tottenham, com 34 pontos, é apenas o 13º colocado, cada vez pior na tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Brasileiros se destacam no Fulham Com Andreas Pereira e Willian como titulares no meio de campo, o Fulham conseguiu ser dominante no primeiro tempo. Mas isso não resultou em grandes chances. Assim, o placar seguiu no zero. O Fulham foi mais incisivo, enquanto Castagne e Iwobi desperdiçaram boas chances.

No segundo tempo, o Tottenham voltou melhor, buscando o ataque e enfim criando chances reais. Contudo, após os 20 minutos, com a entrada do ex-Flamengo Muniz, o Fulham voltou a preocupar a defesa do Tottenham, buscando lançar o goleador. Em uma delas, Andreas cruzou, o goleiro Vicario evitou a cabeçada de Muniz, mas a bola sobrou para Willian, que chutou rente à trave esquerda. Mas aos 33, a bola entrou. Uma boa trama pela esquerda terminou com cruzamento e ajeitada de Andreas para o chute fraco, mas colocado de Muniz: 1 a 0. O Tottenham tentava o empate, mas aos 42, o treinador colocou Sessegnon no lugar de Willian. E aos 43, o goleiro Leno deu um chutão da sua área, encontrando Sessegnon na ponta esquerda. Em seu primeiro toque, cortou bem Davies e bateu para fazer 2 a 0, matando o jogo. Jogos da 29ª rodada do Inglês 19/2

Aston Villa 2×2 Liverpool

Sábado (15/3)

Everton 1×1 West Ham

Southampton 1×2 Wolverhampton

Ipswich 2×4 Nottingham Forest

Manchester City 2×2 Brighton

Bournemouth 1×2 Brentford

Domingo (16/3)

Arsenal 1×0 Chelsea

Fulham 2×0 Tottenham

Leicester x Manchester United -16h

16/4

Newcastle x Crystal Palace