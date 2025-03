Bahia vence o clássico Ba-Vi e sai na frente na decisão do Baiano

As equipes se enfrentam pela 31° vez na final do Campeonato Baiano; Tricolor sai na frente com gols de Gabriel Xavier e Erick Pulga

Assim, com o resultado, Tricolor tem vantagem para o segundo jogo e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que fica com o título. As equipes, portanto, voltam a se enfrentar no próximo domingo (23), às 16h, no Barradão. Vale ressaltar que essa é a 31° final definida pelo Ba-Vi. Na competição, o Vitória soma 16 títulos, contra 15 do Bahia.

O Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (16), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Xavier e Erick Pulga.

No início e no fim

Logo no início, o Bahia aproveitou uma falta perto da entrada da área logo aos 6 minutos para abrir o placar. Everton Ribeiro cobrou na área, o zagueiro Gabriel Xavier subiu mais alto que todo mundo e balançou as redes para o Tricolor. Assim como nos primeiros minutos, os donos da casa mantiveram o controle do jogo. Por outro lado, o Vitória forçou na marcação e buscou jogar no erro do adversário para buscar o empate.

Dessa forma, aos 46 minutos, Arias fez um lançamento para o ataque do Bahia e Erick Pulga aproveitou o erro do zagueiro Neris – que estava em vantagem no lance, roubou a bola e finalizou cruzado na saída do goleiro Lucas Arcanjo para ampliar o placar.

Nem cá, nem lá

O segundo tempo começou assim como o primeiro: com o Bahia buscando gol. E assim, Erick Pulga sofreu um pênalti logo no primeiro minuto. No entanto, Lucas Arcanjo defendeu a cobrança de Lucho Rodriguez. Com isso, o Vitória ganhou animo no confronto e a partida ficou equilibrada, mas sem muitas chances para nenhuma das duas equipes.