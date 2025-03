Antony aponta falta de sol como fator para baixo rendimento no Manchester United

No Betis, brasileiro reencontra seu bom futebol e destaca influência do clima de Sevilha em sua recuperação

Antony reencontrou seu bom futebol com a camisa do Betis. Em 11 jogos pelo clube de Sevilha, o brasileiro já soma nove participações diretas em gols, com quatro marcados e cinco assistências. Dessa maneira, o atacante tem sido peça-chave na equipe e, neste domingo (16), ajudou na virada por 3 a 2 sobre o Leganés, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Questionado sobre a diferença de desempenho em relação ao período no Manchester United, onde atuou por duas temporadas e meia, Antony destacou que o novo ambiente foi fundamental para sua recuperação.