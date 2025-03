Acabou a maldição! Newcastle campeão! Da Copa da Liga Inglesa

Com a maior torcida no Norte da Inglaterra, o Newcastle conquistou a Copa da Liga pela primeira vez. Já o Liverpool, maior campeão e então detentor do último título, tentava a 11ª conquista. As outras foram em 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 e 2024.

Após 70 anos sem ganhar um título sequer na Inglaterra, o Newcastle fez a festa da sua torcida. Na final da decisão da Copa da Liga Inglesa, neste domingo, 16/3, em Wembley, derrotou o Liverpool por 2 a 1 neste jogo, que foi a final da terceira competição mais importante da Inglaterra. Além do título, terminou com o longo jejum de 17 jogos sem vencer o Liverpool. Joelinton teve uma atuação excepcional puxando ataque e,principalmente, ajudando a defesa, sendo ovacionado. Mas os gols foram do zagueiro Burn e de Isak para os campeões. Chiesa fez para o Liverpool.

Agora, o Newcastle precisa acabar com o jejum nas duas outras competições. Os Magpies (que é o nome em inglês para um tipo de passarinho típico no Reino Unido) não ganham a Copa da Inglaterra desde 1955 (tem 6 títulos nesta competição) e não vence o Campeonato Inglês desde 1926/27 (foi campeão 4 vezes).

Newcastle surpreendente

O Newcastle surpreendeu no primeiro tempo, tomando as rédeas da partida. Seu bom esquema defensivo, com o apoiador Joelinton fazendo uma partida fantástica, anulou as investidas de Salah e Luis Díaz pelos flancos. Com um bom trabalho de criação de Bruno Guimarães, chegou bem ao ataque, quase sempre construindo jogadas com cruzamentos e chutes de fora da área. Tonali mandou uma bomba e quase marcou. Bruno Guimarães quase ficou com uma sobra na pequena área, mas o goleiro Kelleher salvou (Alisson, em competições de Copas inglesas, fica no banco).

Depois dos 30 minutos, buscando ligações diretas, o Liverpool até assustou, mas sem conseguir sucesso nos arremates. Já o Newcastle chegou ao gol aos 45. Trippier cobrou escanteio pela esquerda, na altura da marca do pênalti. Burn apareceu de surpresa e, sem sair do chão, cabeceou no canto direito de Kelleher. Só depois de levar o gol o Liverpool teve uma chance clara, com Jota, abafado na pequena área, quando iria arrematar.

Segundo tempo alucinante

O segundo tempo começou com o Newcastle muito ativo no ataque. Aos quatro minutos, Isak aproveitou uma sobra e mandou para a rede, mas o VAR confirmou um impedimento de Bruno Guimarães na jogada. Contudo, aos sete minutos, saiu o segundo gol dos Magpies. Livramento foi ao fundo pela esquerda e cruzou, Murphy ajeitou e Isak concluiu, colocando 2 a 0 no placar.