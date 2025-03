Torcida do Flamengo esgota ingressos para Fla-Flu

Não há mais ingressos para a torcida do Flamengo para a final do Cariocão contra o Fluminense, neste domingo, 16/3, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Dos 63 mil ingressos colocados à venda, 21.300 eram para o Setor Norte, exclusivo do Flamengo. Enfim, todos foram negociados. Do total, 56 mil bilhetes já estavam vendidos até o início da noite. Assim, existiam apenas pouquíssimos lugares para as áreas de torcida mista (Leste e Oeste) e poucos milhares para o Setor Sul, onde se localiza a torcida do Fluminense.

O interesse do Rubro-Negro para este jogo, em que o empate garantirá o segundo título carioca seguido para o seu time, é imenso. A Imply Eleven Tickets, plataforma responsável pela venda de entradas do Flamengo, divulgou que registrou mais de 1.000 ingressos vendidos e processados por minuto. A empresa é responsável pelas tecnologias e serviços de venda de bilhetes do Flamengo desde 2017.