Sport volta a vencer o Santa e está na final do Pernambucano

O Sport voltou a vencer o Santa Cruz, neste sábado (15) e está na final do Campeonato Carioca. Desta vez, o Leão derrotou a Cobra Coral por 1 a 0, com gol marcado por Fabrício Domínguez aos 17 minutos do segundo tempo, no Arruda. Como o Rubro-Negro fez 2 a 0 na ida, avançou com louvor.

Dessa forma, o Sport irá definir o título diante do Maguary ou do Retrô, que fazem o segundo jogo neste domingo (16). Na ida, vale lembrar, o Retrô fez 2 a 1. O Leão avançou para o mata-mata com a quarta melhor campanha (passaram seis) e derrotou o Decisão (3 a 0) nas quartas de final.