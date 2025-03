Milan vira jogo pra cima do Como no Campeonato Italiano

Com muita dificuldade e sem conseguir jogar bem, o Milan venceu o Como por 2 a 1 neste sábado (15), pelo Campeonato Italiano. A vitória veio de virada, após os donos da casa chegarem a ver o adversário fazer 2 a 0 e respirarem aliviados com a anulação do gol pelo árbitro de vídeo. Os gols rossoneros foram de Pusilic e Reijnders, euanto o Como abriu o placar com o francês Lucas da Cunha. Com o resultado, os anfitriões dormem na sétima posição na tabela, com 47 pontos. Permanecendo com 29, o Como é o 13º.

Após a vitória suada, o Milan volta a campo no dia 30, quando vai ao sul do país jogar o clássico com o Napoli, pela Série A. Um dia antes e pela mesma competição, o Como recebe o Empoli.